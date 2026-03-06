Forza Italia incontra cittadini e tesserati a Senise: confronto su territorio, sanità e referendum sulla giustizia

Si terrà oggi venerdì 6 marzo alle ore 19:00, presso la Sala Ricevimenti “L’Infinito” di Senise, l’incontro promosso da Forza Italia Senise dedicato a tesserati, simpatizzanti e cittadini del territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e dialogo sui principali temi che riguardano la comunità locale e l’area circostante.

Durante l’incontro sarà possibile discutere delle azioni già intraprese, ascoltare le istanze dei cittadini e rafforzare l’impegno politico e amministrativo per lo sviluppo del territorio.

All’appuntamento prenderanno parte diversi rappresentanti del partito e delle istituzioni.

Interverranno Francesco Cupparo, assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione,

Vincenzo Taddei, segretario provinciale di Forza Italia

Giovanna Di Sanzo, coordinatrice territoriale

Nicola Sassone, consigliere comunale

Nel corso della serata verranno affrontati anche temi di attualità politica di rilievo nazionale e locale, tra cui la situazione della sanità e il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

L’incontro si propone come un’occasione di partecipazione e ascolto aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire insieme nuove prospettive per il futuro di Senise e del suo territorio.