CNA Matera e Cerquity in missione tra Rimini e Bologna per energia e innovazione

Tre giorni a Rimini dedicati all’energia e alle tecnologie per l’innovazione per la delegazione di Cerquity Zona Sud, che ha partecipato ad alcune delle più importanti fiere italiane del settore, facendo tappa anche a Bologna.

Manifestazioni che ogni anno richiamano migliaia di imprenditori italiani e stranieri e che rappresentano un osservatorio privilegiato per comprendere in quale direzione si stanno muovendo il mondo dell’energia e quello delle tecnologie per l’innovazione.

«Partecipare a manifestazioni di questo tipo è molto importante perché qui si concentra quanto di meglio oggi il mercato è in condizione di offrire», ha dichiarato Leo Montemurro, presidente di Cerquity Zona Sud e presidente della CNA Associazione Territoriale di Matera.

Durante la missione sono stati organizzati diversi incontri con società tecnologiche e finanziarie interessate a entrare in relazione con il modello di Comunità Energetica Rinnovabile sviluppato da Cerquity.

«Abbiamo però chiarito fin da subito – ha spiegato Montemurro – che non siamo alla ricerca di semplici fornitori, ma di partner interessati a sviluppare insieme le molteplici attività in corso della nostra società».

La trasferta è stata anche l’occasione per tenere il meeting annuale delle tre realtà Cerquity – Nord, Centro e Sud – alla presenza dei rispettivi presidenti Luca Barbero, Federica Liberatore e Leo Montemurro.

Nel corso dell’incontro è stata pianificata la strategia da mettere in campo nei prossimi mesi per consolidare le Comunità Energetiche sia a livello territoriale sia all’interno di una rete nazionale sempre più strutturata.

L’obiettivo è rafforzare il modello Cerquity affinché si affermi come uno dei modelli più sostenibili a livello nazionale, capace di rispondere concretamente alle esigenze dei soci, siano essi produttori o consumatori di energia, e di raggiungere gli obiettivi sociali, ambientali ed economici che costituiscono la base del progetto.

Alla missione hanno preso parte anche il vicepresidente di Cerquity Sud Savio Di Stefano e il responsabile dello sviluppo commerciale Mario Epifania.

Insieme hanno partecipato a diversi incontri presso lo stand della Riello Solartech, prima alla fiera di Rimini e successivamente anche a Bologna al MecSpe, confrontandosi con aziende interessate a sperimentare soluzioni tecnologiche innovative per la gestione delle attività delle Comunità Energetiche, non solo dal punto di vista amministrativo ma anche sotto il profilo tecnologico.

Tre giornate vissute con impegno e passione, con un obiettivo chiaro: far crescere e consolidare il modello Cerquity come riferimento ambientale, sociale ed economico nei territori in cui opera, con una visione che parte da Matera e si estende a Pescara e Cuneo, abbracciando progressivamente l’intero Paese.