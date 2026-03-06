Cloud e cyber security, 150 milioni dal MIT per le imprese. Serve una regia unica sulla sovranità digitale

La trasformazione digitale del sistema produttivo italiano passa oggi da due parole chiave: cloud computing e cyber security. Senza infrastrutture digitali sicure e senza l’adozione diffusa dei servizi cloud, le imprese rischiano di rimanere indietro nella competizione globale.

In questo scenario si inserisce la misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che mette a disposizione 150 milioni di euro per sostenere la domanda di servizi di cloud computing e sicurezza informatica da parte di PMI e lavoratori autonomi.

L’obiettivo è chiaro: favorire l’adozione di tecnologie digitali avanzate e rafforzare la protezione delle infrastrutture informatiche delle imprese italiane.

Il provvedimento consente di finanziare investimenti in servizi cloud, piattaforme gestionali, strumenti di e-commerce, soluzioni CRM e tecnologie di cyber security, tra cui firewall avanzati, sistemi di monitoraggio delle reti, piattaforme di gestione degli incidenti e soluzioni di protezione dei dati. Il contributo può arrivare fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 20 mila euro per impresa.

Si tratta di un segnale importante perché per la prima volta si interviene in modo diretto sulla domanda di innovazione digitale delle imprese, sostenendo concretamente il percorso di modernizzazione tecnologica del tessuto produttivo italiano. Ma la sfida non può fermarsi agli incentivi economici.

Serve una governance unitaria, strutturale e continuativa che accompagni le imprese nell’adozione delle tecnologie digitali, nella formazione delle competenze e nella diffusione della cultura della sicurezza informatica.

Per questo motivo la Fondazione AIDR, attraverso il proprio Osservatorio digitale imprese e terzo settore, è impegnata a promuovere attività di informazione e supporto rivolte alle aziende, affinché possano conoscere e utilizzare concretamente gli strumenti messi a disposizione dalle politiche pubbliche.

In questo contesto rivolgiamo un invito diretto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni: queste misure rappresentano un passo importante, ma devono diventare parte di una governance unitaria del digitale per una visione industriale più ampia sulla sovranità digitale delle imprese italiane.

Cloud e cyber security non sono soltanto strumenti tecnologici. Sono infrastrutture strategiche per la competitività del Paese, per la protezione dei dati e per la crescita dell’economia digitale.

Se l’Italia saprà accompagnare anche le proprie PMI in questo percorso, il digitale potrà diventare non solo un fattore di innovazione, ma un vero motore di sviluppo economico e di sicurezza nazionale.