Tragedia a Filiano: uomo di 57 anni muore aggredito da un toro

Un tragico incidente si è verificato nella giornata di ieri a Filiano, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un toro. La vittima è Leonardo Guglielmi, 57 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nell’azienda agricola di famiglia e stava facendo rientrare gli animali nella stalla quando, per cause ancora da chiarire, uno dei tori lo ha improvvisamente caricato. L’impatto gli ha provocato ferite gravissime che si sono rivelate fatali.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri di Potenza e il medico legale, che ha provveduto a constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.