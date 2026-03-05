“Siamo tornati a casa”: Sinistra Italiana si prepara al congresso di Senise

Senise – “Siamo tornati a casa”. Così Armando Roseti apre il cammino verso il primo congresso di Sinistra Italiana in Basilicata, che si terrà a Senise.

L’obiettivo del partito è chiaro: “Organizzare la speranza”, dice Roseti, puntando sulla giustizia sociale, il lavoro dignitoso e la tutela dell’ambiente. “È la speranza di restare, la speranza di tornare. La speranza di pace ed uguaglianza, di non essere sfruttati sul lavoro e di vivere in un ambiente sano e pulito”, aggiunge.

Sinistra Italiana intende occupare i vuoti politici lasciati da chi ha trascurato il territorio, con dignità, coerenza e il sorriso di sempre. Ad affiancare Roseti in Basilicata ci saranno Gianni Rondinone, Paolo Pesacane e Nicola Fratoianni.

“Si parte!”, conclude Roseti, lanciando un invito alla partecipazione e alla costruzione di un futuro più equo e inclusivo per la comunità locale.