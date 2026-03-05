In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la FIDAPA BPW Italy Sezione di Pisticci‑Marconia, promuove l’iniziativa “Libere di essere: camminando tra storie di donne del Mediterraneo”, un percorso culturale e partecipato dedicato alla valorizzazione delle voci femminili che hanno segnato, con coraggio e visione, la storia del nostro mare comune.

L’evento si terrà domenica 8 marzo 2026, con inizio alle ore 18:30 in Piazza Elettra – Marconia di Pisticci (MT).

La manifestazione prevede una passeggiata urbana lungo il percorso pedonale, arricchita da interventi performativi delle attrici Nadia Kibout e Manola Rotunno, che accompagneranno il pubblico attraverso racconti e suggestioni dedicate alle donne del Mediterraneo.

Alla camminata prenderanno parte le socie FIDAPA e la cittadinanza.

A seguire, presso la Biblioteca di Comunità di Piazza Elettra (Ex Agrario), si terrà una breve rassegna di cortometraggi e il momento istituzionale con i saluti di:

– Rossana Florio, Presidente FIDAPA Sezione Pisticci‑Marconia

– Domenico Albano, Sindaco di Pisticci

– Marilisa Marranzini, Assessora alle Pari Opportunità

– Viviana Verri, Consigliera Regionale

– Rocco Calandriello, Direttore Artistico dell’Associazione Allelammie

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra FIDAPA BPW Italy, l’Associazione culturale Allelammie e il Comune di Pisticci, con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul ruolo delle donne nella società contemporanea e sulle radici culturali che uniscono le comunità mediterranee.

«Celebrare l’8 marzo significa riconoscere il valore delle storie, delle battaglie e dei talenti delle donne di ieri e di oggi. Con questa iniziativa – dichiara l’Avv. Rossana Florio – vogliamo restituire spazio e voce a narrazioni che spesso restano ai margini, creando un momento di comunità, consapevolezza e partecipazione aperto a tutti.»

La cittadinanza è invitata a prendere parte all’evento.