Aggredisce la moglie con un coltello davanti alla scuola del figlio: tragedia sfiorata a Nova Siri

NOVA SIRI – Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di mercoledì 4 marzo a Nova Siri, in provincia di Matera, dove una donna è rimasta ferita al termine di un’aggressione avvenuta nei pressi della scuola frequentata dal figlio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il marito avrebbe colpito la donna con un coltello durante una lite.

La vittima avrebbe cercato di difendersi dai fendenti riportando ferite alle mani; uno dei colpi l’avrebbe raggiunta anche in prossimità del collo.

La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Policoro per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Subito dopo l’episodio l’uomo si è allontanato dal luogo dell’aggressione, ma è stato rintracciato e fermato dai carabinieri della Compagnia di Policoro, che lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti.

Entrambi di origini albanesi, i due coniugi sono ora al centro delle indagini avviate dall’Arma per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

All’uomo potrebbe essere contestata l’accusa di tentato omicidio, ipotesi su cui sono in corso le verifiche dell’autorità giudiziaria.