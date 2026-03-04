Sport lucano in crescita: Salvia traccia il bilancio dopo 300 giorni alla guida del Coni

A circa dieci mesi dall’insediamento, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Basilicata, Giovanni Salvia, ha promosso un incontro con la stampa per illustrare le principali iniziative avviate nel corso del suo mandato.

Al centro dell’azione, ha evidenziato il presidente, vi è stata una rinnovata strategia comunicativa e una particolare cura dell’immagine istituzionale, accompagnate da un dialogo costante con gli enti del territorio. “Non è sufficiente siglare intese formali – ha sottolineato – ma occorre dare concretezza agli impegni assunti”, rimarcando l’importanza dei contenuti rispetto agli aspetti meramente formali.

Tra i risultati di maggiore rilievo figura l’accordo con l’Università degli Studi della Basilicata che porterà all’attivazione del corso di laurea in Scienze motorie, ampliando così l’offerta formativa regionale in ambito sportivo.

Sul fronte dei numeri, il movimento sportivo lucano registra segnali positivi: i tesserati hanno raggiunto quota 128 mila, con un incremento di circa 3 mila unità rispetto all’anno precedente.

In crescita anche gli atleti impegnati in attività agonistica, saliti a 28 mila, con un aumento di 2 mila praticanti.

Si amplia inoltre la rete delle realtà affiliate, che oggi conta 1.711 società rispetto alle 1.120 registrate nel 2024. Un’espansione significativa che, tuttavia, si scontra con una criticità strutturale: la limitata disponibilità di impianti sportivi, considerata il principale ostacolo allo sviluppo ulteriore del settore.