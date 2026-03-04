Re call 6-8 marzo: a Potenza weekend culturale con “Armonia: Design & Benessere”
6, 7 e 8 marzo lo spazio Experience da Basile Casa, omaggia creatività femminile e forza delle relazioni tra talk, arte e musica
Un anniversario non casuale: Experience nasce infatti l’8 marzo 2014, nel giorno simbolo della forza femminile, e porta con sé un’impronta che unisce sensibilità, cura e visione.
In dodici anni, Experience è diventato un luogo di incontro e contaminazione, aperto alle energie creative del territorio lucano e nazionale.
Un laboratorio aperto alla formazione, arte, cultura e pratiche di benessere, offrendo spazi di crescita personale e collettiva. “Armonia” ne rappresenta oggi la sintesi più matura: tre giorni che uniscono una grande mostra d’arte collettiva a un ricco programma di talk, letture e performance musicali.
Mostra con circa 60 artisti lucani
La mostra d’arte riunisce circa 60 artisti provenienti da Potenza, Matera e dall’intero territorio lucano. Un mosaico di linguaggi contemporanei – pittura, scultura, fotografia, installazioni – che trasforma Basile Casa – Home & Contract in un percorso immersivo tra colore, materia e suggestioni. Il racconto corale testimonia la vitalità creativa della Basilicata. Focus su opere al femminile e non solo per declinare l’armonia in ogni sua sfaccettatura.
La rassegna si apre con un incontro dedicato al dialogo tra Arte, Design e Benessere, un confronto a più voci moderato da Nico Basile che esplorerà il potere trasformativo degli spazi e delle forme. Interverranno:
* Federica D’Andrea (Vice sindaco Potenza)
* Rossella Capobianco
* Alessandra Lapolla
* Antonio Maroscia
* Carmen Cipolla
* Arjana Bechere
Sabato 7 marzo – ore 17.30
La parola diventa protagonista con un incontro dedicato alla letteratura come strumento di cura e introspezione. Partecipano:
* Roberto Falotico (Assessore alla Cultura Potenza)
* Carmen Cangi, coordinatrice
* Cinzia D’Agostino, moderatrice
* Teresa Tancredi
* Domenico Lauria
* Prospero CasciniDomenica 8 marzo – ore 17.30
Il gran finale, nel giorno della Festa della Donna, accoglie nuove voci poetiche e narrative, coordinate da Carmen Cangi e moderate da Cinzia D’Agostino:
* Carmen Cangi, coordinatrice
* Cinzia D’Agostino, moderatrice
* Andrea Galgano
* Donato Di Capua
* Novella Capoluongo
* Nicoletta Fortunato
* Sabato 7: Michele Lorusso
* Domenica 8: Simona Russillo
Armonia, Design & Benessere è un invito a rallentare, osservare, ascoltare. Un viaggio nel bello che diventa cura, un omaggio alla creatività e alla forza delle relazioni, un ponte tra discipline che insieme costruiscono benessere.
Per informazioni: 0971 309144
Social: Basile Casa / Experience di Rossella Capobianco