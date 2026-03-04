Mobilità sostenibile nel Pollino: l’Ente Parco consegna quattro nuovi minivan ai Comuni del Parco

I mezzi sono stati assegnati e consegnati ai sindaci dei comuni di Castelluccio Superiore e Francavilla in Sinni per la Basilicata e ai comuni di Aieta e Acquaformosa per la Calabria.

L’iniziativa rientra nel “Programma di interventi per l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco nazionali”, nell’ambito della Categoria 1 –

Trasporto collettivo nei parchi, Intervento III.1.1, intervento destinato all’acquisto di autobus elettrici e/o ibridi per servizi di trasporto pubblico collettivo finalizzati al miglioramento dell’accessibilità dei Parchi.

L’acquisizione e la successiva consegna ai sindaci dei Comuni destinatari dei minivan rappresentano azioni concrete volta a rafforzare la mobilità sostenibile nell’area protetta, al fine di migliorare l’accessibilità ai territori del Parco e favorire modalità di fruizione coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale e riduzione delle emissioni.

«Questo intervento, ha dichiarato il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, conferma l’attenzione dell’Ente verso i Comuni del territorio e la volontà d’investire in strumenti e dotazioni capaci di generare benefici tangibili.

I nuovi mezzi di trasporto sostenibile rappresentano un ulteriore incentivo alla promozione del turismo nei Parco, dal momento che saranno al servizio dei turisti e delle comunità locali, contribuendo a rendere il territorio sempre più fruibili e accessibili».

Con questa iniziativa, l’Ente Parco rinnova il proprio impegno a sostegno dei Comuni, promuovendo interventi strutturali che integrano sostenibilità ambientale, qualità dei servizi e sviluppo del turismo nei territori del Parco Nazionale del Pollino.