Al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì Anima voice raddoppia. Sold Out la prima data

Il richiamo delle “luci di Broadway” ha conquistato il pubblico:, lo spettacolo “Sognando Broadway” di Anima Voice, previsto per sabato 7 marzo, “ è ufficialmente sold out.

Per accogliere le numerose richieste arrivate in questi giorni, l’organizzazione ha deciso di aggiungere una replica straordinaria che si terrà DOMENICA 08 MARZO – ORE 19:00 Teatro Domenico Bellocchio.

Sotto la direzione musicale di Nicola Milano e la direzione artistica di Mariella Allegretti e Irene Galtieri, “Sognando Broadway” mette in scena un mosaico di emozioni.

È un viaggio emozionante nel cuore del musical: un intreccio di musica, danza e narrazione guidato dall’Anima del Teatro, una voce senza volto che accompagna il pubblico attraverso i grandi classici del genere — da The Phantom of the Opera a Cats, Il Mago di Oz, Grease, Mamma Mia! e Jesus Christ Superstar. Con orchestra dal vivo, cori, solisti e danzatori, “Sognando Broadway” diventa un inno al teatro e alla sua capacità di farci sognare.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 7 marzo con ingresso alle 20.30 e sipario alle 21 e in replica domenica 8 con ingresso alle 18.30 e sipario alle 19.

Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti per la replica dell’8 marzo sono disponibili online al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/sognando-broadway-08-marzo-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-29604.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.