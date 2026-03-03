San Carlo, il 12 marzo screening nefrologico gratuito

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo aderisce al progetto “Porte aperte in Nefrologia”, promosso dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle malattie renali.

Lo screening nefrologico è fissato per giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nell’ambulatorio di Nefrologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, piano terra, con ingresso dal palazzo degli uffici. Sono previste 30 visite gratuite con misurazione della pressione, esame delle urine e successiva presa in carico delle pazienti e dei pazienti positivi allo screening.

“La prevenzione – evidenzia il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera – è la prima forma di cura. Per questo la nostra Azienda è costantemente impegnata nel potenziare i percorsi di diagnosi precoce.

Attraverso l’open day intendiamo facilitare l’accesso agli screening e promuovere la consapevolezza nei confronti dei fattori di rischio per la malattia renale e delle misure di protezione per la salvaguardia dei reni. Ringrazio i professionisti della Nefrologia, diretta dal dottor Angelo Saracino, per l’attenzione e l’impegno profuso durante queste iniziative”.

Prevenire le malattie renali è possibile e si può iniziare seguendo poche semplici regole: controllare periodicamente la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue, mantenersi attivi e in forma, seguire una dieta sana e bilanciata, mantenere un adeguato e regolare apporto di liquidi, non fumare, assumere farmaci solo sotto stretto controllo medico, tenere sotto controllo la funzione renale, soprattutto se si è soggetti a rischio.

“Gran parte delle patologie renali – spiega il dottor Angelo Saracino, direttore della Nefrologia dell’ospedale San Carlo – può essere gestita con successo se identificata nelle fasi iniziali.

Al contrario, se diagnosticata tardivamente o non trattata precocemente può progredire e comportare severe complicanze.

Lo screening nefrologico è uno strumento potente, rapido e non invasivo che permette di intercettare anomalie prima che diventino critiche. Durante l’open day vogliamo ricordare che bastano piccoli gesti come un controllo della pressione arteriosa e un semplice esame delle urine per fare la differenza”.

Per partecipare all’open day è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 5 marzo 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.