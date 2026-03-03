La Basilicata celebra la Giornata Mondiale della Natura

La giornata si è aperta con un messaggio del sottosegretario all’ambiente, Claudio Barbaro. Nel corso dell’incontro l’assessore all’Ambiente Laura Mongiello ha sottolineato che “in questo anno e mezzo è stato profuso un impegno straordinario per dotare finalmente la Basilicata dello strumento di governo più atteso e ambizioso: il Piano paesaggistico regionale.

Non si tratta di un semplice adempimento, ma della scelta consapevole di governare le trasformazioni anziché subirle. Il grande lavoro di analisi, ricognizione e co – pianificazione compiuto dai nostri tecnici e dirigenti con i ministeri competenti è a buon punto.

Tuttavia – ha aggiunto Mongiello- siamo consapevoli che il percorso non è ancora concluso. Siamo alla vigilia di altri passaggi fondamentali che permetteranno di sottoporre le nostre scelte al confronto finale con le istituzioni e le comunità locali.

Il nostro obiettivo è consegnare alla Basilicata un Piano dinamico, che riduca il consumo di suolo e valorizzi il capitale naturale mettendo la nostra meravigliosa Basilicata nelle condizioni di coniugare tutela e sviluppo nella maniera più virtuosa possibile”.