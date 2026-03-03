“Entelechia”, un viaggio dentro l’animo umano

Mercoledì 4 marzo alle ore 17,00 nella Sala-convegni del Polo Bibliotecario di Potenza sarà presentato il libro Entelechia, là dove il cuore s’incrina, fiorisce di Donato Antonio Puntillo, Villani editore, 2026.

Interverranno: Luigi Catalani, Direttore del Polo Bibliotecario, Patrizia Del Puente, Prof.ssa di Glottologia e Linguistica presso Università della Basilicata; Eva Immediato, lettrice; Franco Villani, editore; Donato Antonio Puntillo, autore, intermezzo musicale di Giuseppe Romano, arpista. ENTELECHIA è un viaggio poetico dentro le ferite dell’essere umano.

Donato Antonio Puntillo attraversa l’amore e la perdita, la violenza e la fragilità, la malattia, l’identità, le ingiustizie del nostro tempo, dando voce a corpi e anime che resistono, cambiano, cercano luce anche nelle macerie.

I suoi versi sono netti, moderni, a tratti durissimi, ma sempre autentici.

La poesia diventa strumento di conoscenza, di denuncia e di cura: un passaggio dalla sofferenza alla consapevolezza, dalla potenza all’atto, dall’ombra alla forma.

Dalle liriche intime fino alla poesia civile, Puntillo costruisce una raccolta intensa e matura, capace di coinvolgere il lettore e costringerlo a guardare ciò che spesso si preferisce ignorare.