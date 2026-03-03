Controlli antidroga Potentino, 15 segnalazioni

Recentemente, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza hanno portato avanti, su tutto il territorio provinciale, una serie di attività mirate a contrastare la diffusione e l’uso di droghe.

Le verifiche sono state effettuate in varie fasce orarie nei comuni di Potenza, Lauria, Melfi e Acerenza. Determinante il contributo delle unità cinofile Ginger, Air, Lary e Kiril, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, che hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti nascoste addosso ai soggetti controllati, tra gli oggetti personali e all’interno dei veicoli utilizzati.

Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati quantitativi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, mentre quindici persone sono state segnalate alla Prefettura competente per uso personale.

Le attività rientrano in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei traffici illegali messo in campo dalle Fiamme Gialle di Potenza su scala provinciale, con l’obiettivo di arginare un fenomeno particolarmente diffuso tra i giovani.