Controlli antidroga Potentino, 15 segnalazioni
Quindici persone sono state segnalate dal Comando provinciale di Potenza Guardia di Finanza all'Autorità prefettizia nell'ambito di una serie di interventi finalizzati al contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Controlli con l'ausilio dei cani antidroga.
Recentemente, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza hanno portato avanti, su tutto il territorio provinciale, una serie di attività mirate a contrastare la diffusione e l’uso di droghe.
Le verifiche sono state effettuate in varie fasce orarie nei comuni di Potenza, Lauria, Melfi e Acerenza. Determinante il contributo delle unità cinofile Ginger, Air, Lary e Kiril, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Matera, che hanno consentito di individuare sostanze stupefacenti nascoste addosso ai soggetti controllati, tra gli oggetti personali e all’interno dei veicoli utilizzati.
Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati quantitativi di hashish e marijuana già suddivisi in dosi, mentre quindici persone sono state segnalate alla Prefettura competente per uso personale.
Le attività rientrano in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei traffici illegali messo in campo dalle Fiamme Gialle di Potenza su scala provinciale, con l’obiettivo di arginare un fenomeno particolarmente diffuso tra i giovani.