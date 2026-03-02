“The Life of Chuck” e il prequel de “Il Trono di Spade” in vetta allo streaming in Italia – Classifica JustWatch

Nuova settimana e nuova classifica JustWatch dei titoli più gettonati in Italia sulle piattaforme streaming. Tra debutti sorprendenti, grandi ritorni e nuove produzioni molto attese, il pubblico italiano continua a premiare storie intense, tra thriller, fantasy e racconti ispirati a vicende reali.

Al vertice della classifica troviamo The Life of Chuck, nuova entrata che conquista direttamente il primo posto. Tratto da un racconto di Stephen King, il film esplora l’esistenza di un uomo comune, seguendone le tappe più intime e significative.

Chuck assapora la magia dell’amore, ma affronta anche il dolore della perdita, in un racconto che intreccia quotidianità e riflessioni profonde sul senso della vita. Un’opera delicata e toccante che dimostra come anche le storie più semplici possano racchiudere qualcosa di straordinario.

Compie un balzo di ben otto posizioni e si piazza al secondo posto Now You See Me: Now You Don’t, che riporta in scena i celebri illusionisti noti come i Quattro Cavalieri. Dieci anni dopo le loro ultime imprese, il gruppo torna a fare squadra e amplia il team con tre nuove leve.

Questa volta l’obiettivo è smascherare un vasto schema globale di riciclaggio di denaro sporco. Tra colpi di scena, inganni spettacolari e piani orchestrati nei minimi dettagli, il film punta ancora una volta sul fascino della magia e sull’arte dell’illusione per tenere lo spettatore con il fiato sospeso.

Chiude il podio anche questa settimana Una battaglia dopo l’altra, thriller teso e crepuscolare incentrato sui French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza.

Anni dopo, i membri si ritrovano quando un nemico del passato torna a minacciare ciò che resta delle loro vite. L’ideologia lascia spazio alla sopravvivenza, in un racconto che mette al centro il peso delle scelte e il prezzo del tempo.

Per le serie TV, al primo posto si posiziona A Knight of the Seven Kingdoms. Ambientata cent’anni prima degli eventi de Il trono di spade, la serie segue le peregrinazioni di Sir Duncan il Grande e del giovane scudiero Egg attraverso i Sette Regni.

In un’epoca in cui i Targaryen detengono il potere assoluto e siedono sul Trono di Spade, il racconto intreccia avventura, lealtà e intrighi politici, ampliando ulteriormente l’universo fantasy più celebre degli ultimi anni.

Scende al secondo posto Portobello, dopo una settimana in vetta. Ambientata negli anni ’80, la serie ricostruisce il drammatico calvario giudiziario di Enzo Tortora, storico volto del celebre programma televisivo Portobello, travolto da una clamorosa accusa di camorra.

A interpretarlo è Fabrizio Gifuni, protagonista di un racconto civile intenso che riflette sul rapporto tra giustizia, media e opinione pubblica. Presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la serie è disponibile sulla piattaforma HBO Max, nuova arrivata nel panorama streaming italiano.

Chiude il podio, come nuova entrata, Paradise. Una comunità abitata esclusivamente da ultra-milionari viene scossa dalle fondamenta dopo un omicidio che incrina l’apparente perfezione della lussuosa e tranquilla area di Paradiso.

Sotto la lente di un’indagine scrupolosa emergono segreti, tensioni e fragilità nascoste dietro la facciata dorata del privilegio. Un thriller elegante e carico di suspense, dove potere e denaro non bastano a proteggere dalla verità.

JustWatch mette inoltre in evidenza una guida speciale dedicata a Portobello, attualmente al secondo posto nella Streaming Chart settimanale italiana.

Lo speciale editoriale include un’intervista a Fabrizio Gifuni e un approfondimento sui temi centrali della serie, offrendo agli spettatori ulteriori chiavi di lettura su una delle produzioni italiane più discusse del momento.

Tra grandi firme della letteratura, universi fantasy consolidati e storie ispirate a fatti reali, la settimana streaming italiana si conferma ricca di novità e titoli capaci di far parlare di sé.

