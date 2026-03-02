È online il nuovo sito del Comune di Senise: grafica rinnovata e servizi più semplici per i cittadini

Il Comune di Senise cambia volto sul web e lancia ufficialmente il nuovo portale istituzionale.

Una piattaforma completamente rinnovata nella grafica, nei contenuti e nell’organizzazione delle sezioni, pensata per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Il sito si presenta con un design moderno, linee pulite e una struttura più intuitiva. Le informazioni sono state riorganizzate per aree tematiche, con percorsi chiari che consentono di trovare rapidamente servizi, modulistica, atti amministrativi, notizie e avvisi pubblici.

Ampio spazio è stato riservato ai servizi digitali, con l’obiettivo di agevolare l’accesso online alle principali pratiche.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità e alla fruibilità da dispositivi mobili, in linea con gli standard previsti per i portali della Pubblica Amministrazione. Il nuovo sito punta infatti a garantire trasparenza, aggiornamenti costanti e una comunicazione più diretta con la comunità.

Non si tratta solo di un restyling grafico, ma di un vero e proprio passo avanti nel percorso di digitalizzazione dell’ente.

Con questa novità, l’amministrazione comunale rafforza il proprio impegno verso un modello di servizio pubblico più efficiente, vicino alle esigenze del territorio e capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini.