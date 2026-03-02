Chiorazzo e Vizziello (BCC): Apprezzamento per la mozione dei consiglieri comunali di Matera

“Esprimiamo convinto apprezzamento per la mozione presentata in Consiglio comunale a Matera dal capogruppo di Basilicata Casa Comune a Matera, Domenico Schiavo, insieme ai consiglieri Augusto Toto (proponente), e Francesco Paolo Grieco, con la quale si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di esprimere contrarietà all’introduzione dei vitalizi regionali e di sollecitare il governo e il consiglio regionale a ritirare la norma e a destinare le risorse a interventi sociali, a partire dal sostegno ai fitti per le famiglie meno abbienti”.

E’ quanto dichiarano il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, e il Presidente del Gruppo regionale Consiliare Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, in merito all’iniziativa dei consiglieri comunali di Matera.

” Si tratta di un’iniziativa che interpreta un sentimento diffuso nelle comunità lucane. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto questo provvedimento lesivo della dignità dei lucani e inopportuno in una fase segnata da crisi industriali, difficoltà della sanità, aumento del costo della vita e crescente distanza tra cittadini e istituzioni.

Le modifiche apportate alla norma non ne cambiano la sostanza. Per questo, come Basilicata Casa Comune, continueremo a tenere alta l’attenzione su una scelta che rischia di compromettere ulteriormente il rapporto di fiducia tra politica e comunità”.

Ci auguriamo – concludono i consiglieri – che la maggioranza di centrodestra voglia rivedere le proprie determinazioni e ascoltare la voce dei lucani.

Una voce che si sta esprimendo con fermezza anche attraverso le iniziative degli amministratori locali, come i consiglieri Schiavo, Toto e Grieco, che stanno contribuendo a mantenere alta l’attenzione delle comunità. Basilicata Casa Comune continuerà a battersi perché le decisioni della Regione siano coerenti con i bisogni concreti delle famiglie e con il rispetto dovuto ai cittadini lucani”.