MUSICA

La “Magica favola” di Arisa si ferma al quarto posto: applausi e qualche rimpianto

Foto di Redazione Redazione01/03/2026

La “Magica favola” di Arisa si ferma al quarto posto. Un risultato importante, di quelli che certificano talento e popolarità, ma che lascia comunque un velo di amarezza tra i lucani e i tantissimi italiani che hanno tifato fino all’ultimo per la cantante di Pignola.

Il podio è sfumato per un soffio, nonostante una serie di esibizioni impeccabili che hanno conquistato il pubblico in sala e davanti allo schermo.

Sul palco, Arisa ha portato intensità, eleganza e una maturità artistica evidente, impreziosita da un look rinnovato e sofisticato che ha segnato un’ulteriore evoluzione della sua immagine. Ogni performance è stata accolta da applausi calorosi, diventando rapidamente tra le più commentate e apprezzate anche sui social network.

Eppure, tutto questo non è bastato per salire tra i primi tre classificati. Una posizione, la quarta, che resta comunque di tutto rispetto in una competizione di altissimo livello, ma che inevitabilmente fa discutere chi sperava di vedere la voce lucana brillare ancora più in alto.

Se la classifica ha emesso il suo verdetto, il gradimento del pubblico racconta però un’altra storia. Il brano è tra i più trasmessi in radio e continua a scalare le piattaforme digitali, confermando quanto la “Magica favola” abbia saputo entrare nel cuore degli ascoltatori. Un successo che va oltre i numeri e che testimonia la forza di un’artista capace, ancora una volta, di emozionare e sorprendere.

Per Arisa, dunque, non è un punto di arrivo ma l’ennesima tappa di un percorso solido e coerente. Il quarto posto può lasciare l’amaro in bocca, ma non cancella l’entusiasmo, l’affetto e la stima di un pubblico che continua a sostenerla con convinzione. E, a giudicare dall’eco delle sue esibizioni, la sua “Magica favola” è tutt’altro che finita.

La classifica finale

La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:

1. Sal Da Vinci – Saremo io e te

2. Sayf – Tu mi piaci

3. Ditonellapiaga – Che fastidio!

4.  Arisa – Magica favola

5. Fedez e Masini – Male necessario

6. Nayt – Prima che

7.  Fulminacci – Stupida Fortuna

8. Ermal Meta – Stella Stellina

9. Serena Brancale – Qui con me

10. Tommaso Paradiso – I romantici

11. LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

12. Luchè – Labirinto

13. Bambole di pezza – Resta con me

14. Levante – Sei tu

15. J-Ax – Italia Starter Pack

16. Tredici Pietro – Uomo che cade

17.  Samurai Jay – Ossessione

18. Raf – Ora e per sempre

19. Malika Ayane – Animali notturni

20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

22. Michele Bravi – Prima o poi

23. Francesco Renga – Il meglio di me

24. Patty Pravo – Opera

25. Chiello – Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini – Voilà

27. Dargen D’Amico – AI AI

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

30.  Eddie Brock – Avvoltoi

Foto di Redazione Redazione01/03/2026
Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio