La “Magica favola” di Arisa si ferma al quarto posto: applausi e qualche rimpianto
La “Magica favola” di Arisa si ferma al quarto posto. Un risultato importante, di quelli che certificano talento e popolarità, ma che lascia comunque un velo di amarezza tra i lucani e i tantissimi italiani che hanno tifato fino all’ultimo per la cantante di Pignola.
Il podio è sfumato per un soffio, nonostante una serie di esibizioni impeccabili che hanno conquistato il pubblico in sala e davanti allo schermo.
Sul palco, Arisa ha portato intensità, eleganza e una maturità artistica evidente, impreziosita da un look rinnovato e sofisticato che ha segnato un’ulteriore evoluzione della sua immagine. Ogni performance è stata accolta da applausi calorosi, diventando rapidamente tra le più commentate e apprezzate anche sui social network.
Eppure, tutto questo non è bastato per salire tra i primi tre classificati. Una posizione, la quarta, che resta comunque di tutto rispetto in una competizione di altissimo livello, ma che inevitabilmente fa discutere chi sperava di vedere la voce lucana brillare ancora più in alto.
Se la classifica ha emesso il suo verdetto, il gradimento del pubblico racconta però un’altra storia. Il brano è tra i più trasmessi in radio e continua a scalare le piattaforme digitali, confermando quanto la “Magica favola” abbia saputo entrare nel cuore degli ascoltatori. Un successo che va oltre i numeri e che testimonia la forza di un’artista capace, ancora una volta, di emozionare e sorprendere.
Per Arisa, dunque, non è un punto di arrivo ma l’ennesima tappa di un percorso solido e coerente. Il quarto posto può lasciare l’amaro in bocca, ma non cancella l’entusiasmo, l’affetto e la stima di un pubblico che continua a sostenerla con convinzione. E, a giudicare dall’eco delle sue esibizioni, la sua “Magica favola” è tutt’altro che finita.
La classifica finale
La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:
1. Sal Da Vinci – Saremo io e te
2. Sayf – Tu mi piaci
3. Ditonellapiaga – Che fastidio!
4. Arisa – Magica favola
5. Fedez e Masini – Male necessario
6. Nayt – Prima che
7. Fulminacci – Stupida Fortuna
8. Ermal Meta – Stella Stellina
9. Serena Brancale – Qui con me
10. Tommaso Paradiso – I romantici
11. LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
12. Luchè – Labirinto
13. Bambole di pezza – Resta con me
14. Levante – Sei tu
15. J-Ax – Italia Starter Pack
16. Tredici Pietro – Uomo che cade
17. Samurai Jay – Ossessione
18. Raf – Ora e per sempre
19. Malika Ayane – Animali notturni
20. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
21. Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
22. Michele Bravi – Prima o poi
23. Francesco Renga – Il meglio di me
24. Patty Pravo – Opera
25. Chiello – Ti penso sempre
26. Elettra Lamborghini – Voilà
27. Dargen D’Amico – AI AI
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
30. Eddie Brock – Avvoltoi