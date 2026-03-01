Elezioni del Consiglio provinciale di Potenza: il saluto del presidente Giordano ai consiglieri uscenti

In vista delle elezioni dell’8 marzo per il rinnovo del Consiglio provinciale, il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha rivolto un messaggio di ringraziamento ai consiglieri uscenti, tracciando un bilancio del lavoro svolto negli ultimi anni.

Nel suo intervento, Giordano ha posto l’accento su un valore spesso trascurato nella vita pubblica: la riconoscenza. Ha sottolineato come nessun incarico possa essere esercitato in solitudine e come ogni responsabilità richieda il sostegno di una squadra coesa. Un ruolo che, ha evidenziato, i consiglieri hanno saputo interpretare con impegno e spirito di collaborazione, contribuendo alla costruzione di un gruppo solido e responsabile.

Il presidente ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto all’interno dell’Ente, ricordando anche il sostegno personale ricevuto in un incarico affrontato inizialmente da neofita. Un ringraziamento esteso non solo ai consiglieri, ma anche ai partiti di appartenenza, per il supporto garantito nel corso del mandato.

Giordano ha invitato i consiglieri a guardare con orgoglio al percorso compiuto, nonostante le difficoltà che hanno segnato l’attività della Provincia, alle prese con riforme che hanno inciso pesantemente su risorse umane ed economiche. In un contesto complesso, caratterizzato dalla gestione di competenze essenziali come strade, scuole e tutela del territorio, l’amministrazione ha affrontato sfide rilevanti con senso di responsabilità e dignità.

Secondo il presidente, l’Ente viene consegnato oggi in condizioni migliori rispetto al passato, anche sotto il profilo del risanamento finanziario. Nei momenti decisivi, ha rimarcato, i consiglieri hanno saputo anteporre il bene comune a ogni interesse personale o di parte, scegliendo spesso la strada più difficile ma più giusta per le comunità rappresentate.

Un passaggio del messaggio è stato dedicato anche ai consiglieri di minoranza. Pur riconoscendo momenti di confronto acceso, Giordano ha voluto evidenziare il contributo costruttivo offerto quando in gioco vi era l’interesse del territorio, ribadendo come il confronto autentico rappresenti un elemento di rafforzamento della democrazia.

Infine, il presidente ha invitato tutti a considerare questo momento non come la conclusione di un percorso, ma come la valorizzazione del servizio reso alle istituzioni. Un saluto e un augurio rivolti sia a chi si ricandiderà, sia a chi tornerà alle proprie attività professionali, con l’auspicio che il lavoro svolto continui a rappresentare una base solida per il futuro della Provincia.