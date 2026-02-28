Scontro nella galleria di San Nicola di Pietragalla: traffico bloccato sulla Potenza-Melfi

Ancora un incidente sulla Potenza-Melfi. Secondo le primissime informazioni, due auto si sarebbero scontrate all’interno della galleria di San Nicola di Pietragalla, nel territorio di Pietragalla.

L’impatto, avvenuto nel tratto in galleria, ha reso immediatamente necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, insieme ai sanitari del 118 che stanno prestando le prime cure ai feriti.

È intervenuta anche un’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze per consentire un eventuale trasferimento rapido in ospedale. Al momento non sono ancora chiare le condizioni delle persone coinvolte nello scontro.

La circolazione risulta completamente bloccata in entrambe le direzioni, con disagi e lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.