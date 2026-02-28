Medio Oriente, Ue convoca riunione straordinaria del Coreper II: focus su sicurezza e cittadini europei

Alla luce dei recenti sviluppi in Medio Oriente, domani nel tardo pomeriggio si terrà una riunione straordinaria dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Stati membri presso l’Unione europea, nel formato del Coreper II.

A renderlo noto è un portavoce della presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’Ue, che ha annunciato la convocazione dell’incontro per fare il punto sulla situazione nella regione e coordinare una risposta comune a livello europeo.

Prima della riunione del Coreper, la presidenza convocherà inoltre una riunione virtuale del gruppo di lavoro “Affari consolari”, con l’obiettivo di esaminare la situazione dei cittadini dell’Ue presenti nell’area interessata dalla crisi. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle eventuali misure di assistenza, protezione consolare e possibili piani di evacuazione qualora le condizioni di sicurezza dovessero deteriorarsi ulteriormente.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e coordinamento attivate dalle istituzioni europee per garantire un’azione tempestiva e condivisa tra gli Stati membri, in un contesto internazionale segnato da crescente instabilità.

ANSA