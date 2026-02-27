Territorio e servizi all’utenza: nuovo incontro tra Acquedotto Lucano e Comune di Senise
Questa mattina, presso la sede di Acquedotto Lucano a Potenza, il Direttore Generale Luigi Cerciello Renna e il Sindaco di Senise si sono incontrati per dare continuità al percorso di confronto avviato nelle scorse settimane.
Un momento di approfondimento che conferma l’attenzione della Società verso la comunità locale e le sue esigenze.
Al centro del tavolo restano i temi strategici legati all’emergenza di una nuova sede nel comune di Senise e alla centralità dei servizi all’utenza, elementi fondamentali per garantire efficienza, prossimità e qualità nelle prestazioni offerte ai cittadini.
L’incontro rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso, fondato sull’ascolto e sulla collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e sostenibili per il territorio.
Il dialogo tra Azienda e Comune continua, nella consapevolezza che solo attraverso il confronto costante sia possibile rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.