POLITICA

Territorio e servizi all’utenza: nuovo incontro tra Acquedotto Lucano e Comune di Senise

Foto di Redazione Redazione27/02/2026

Questa mattina, presso la sede di Acquedotto Lucano a Potenza, il Direttore Generale Luigi Cerciello Renna e il Sindaco di Senise si sono incontrati per dare continuità al percorso di confronto avviato nelle scorse settimane.

Un momento di approfondimento che conferma l’attenzione della Società verso la comunità locale e le sue esigenze.

Al centro del tavolo restano i temi strategici legati all’emergenza di una nuova sede nel comune di Senise e alla centralità dei servizi all’utenza, elementi fondamentali per garantire efficienza, prossimità e qualità nelle prestazioni offerte ai cittadini.

L’incontro rappresenta un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso, fondato sull’ascolto e sulla collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e sostenibili per il territorio.

Il dialogo tra Azienda e Comune continua, nella consapevolezza che solo attraverso il confronto costante sia possibile rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.

Foto di Redazione Redazione27/02/2026
Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio