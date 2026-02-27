Sanremo, la scaletta di questa sera: ecco i duetti e le cover
Serata tra le più attese al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo: oggi va in scena l’appuntamento dedicato alle cover, momento cult della manifestazione.
I trenta artisti in gara si esibiscono insieme ai loro ospiti reinterpretando brani simbolo del repertorio italiano e internazionale, in una serata che unisce generazioni e stili diversi.
Ecco l’elenco completo dei duetti e delle canzoni scelte:
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”
- Chiello con Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”
- Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – “Aserejé”
- Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”
- Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”
- Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”
- J-Ax con Ligera County Fam – “E la vita, la vita”
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”
- Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”
- Levante con Gaia – “I maschi”
- Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
- Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”
- Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”
- Raf con The Kolors – “The riddle”
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”
- Tommaso Paradiso con Stadio – “L’ultima luna”
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”
Le esibizioni vengono valutate attraverso una combinazione di Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%).
Al termine della serata sarà proclamato il vincitore delle Cover, un riconoscimento che non incide sulla classifica generale del Festival.
Ospite speciale della serata è Bianca Balti, di ritorno all’Ariston a un anno dalla sua precedente partecipazione. «Ci racconterà un anno di forza ed energia», ha spiegato il direttore artistico Carlo Conti.
Sul palco di piazza Colombo si esibisce invece Francesco Gabbani, per una serata che promette spettacolo, emozioni e omaggi alla grande musica.
