San Antonio continua la striscia vincente nonostante un Wembanyama in ombra; Durant entra nella storia con 32.000 punti
San Antonio Spurs ancora protagonisti in NBA: nonostante una prestazione sottotono di Victor Wembanyama, autore di appena 12 punti con 3/9 dal campo, gli Spurs hanno centrato l’undicesima vittoria consecutiva, battendo i Brooklyn Nets 126-110.
A guidare l’attacco di San Antonio è stato Julian Champagnie con 26 punti, supportato da Stephon Castle (18), De’Aaron Fox (14) e Devin Vassell (14).
Gli Spurs restano imbattuti a febbraio e si avvicinano alla striscia di 13 vittorie consecutive ottenuta nella stagione 2015-16.
Intanto, Kevin Durant ha scritto una nuova pagina di storia con i suoi 40 punti nel successo 113-108 degli Houston Rockets sugli Orlando Magic.
Durant ha messo a referto 26 punti solo nella seconda metà, consentendo alla sua squadra di recuperare da uno svantaggio di 19 punti.
A 37 anni, Durant è diventato il sesto giocatore della storia NBA a superare i 32.000 punti in carriera, raggiungendo quota 32.006, dietro leggende come Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar e all’unico giocatore in attività LeBron James.
“Essere menzionato nella stessa categoria di alcuni dei più grandi atleti di tutti i tempi è un onore”, ha dichiarato Durant.
Beffa al fotofinish per i Los Angeles Lakers: Royce O’Neale firma il canestro decisivo a 1,7 secondi dalla sirena, consegnando la vittoria 113-110 ai Phoenix Suns nonostante i 41 punti di Luka Doncic. Tra i Suns il migliore è stato Grayson Allen con 28 punti.
A Philadelphia, Tyrese Maxey con cinque triple e 28 punti guida i 76ers al 124-117 contro i Miami Heat, con grande contributo anche di Joel Embiid (26 punti, 11 rimbalzi). Pochi minuti in campo invece per Simone Fontecchio, autore di 3 punti.
Negli altri incontri della notte, Charlotte Hornets vince a Indiana 133-109, Sacramento Kings supera Dallas 130-121, mentre vittorie esterne arrivano anche per Portland Trail Blazers a Chicago (121-112), Minnesota Timberwolves a Los Angeles sui Clippers (94-88) e New Orleans Pelicans sugli Utah Jazz (129-118).
Atlanta Hawks trionfano in casa con Washington 126-96, consolidando la propria posizione nella classifica NBA.
