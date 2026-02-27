Rugby, ufficializzate le sedi del Nations Championship 2026: l’Italia debutta a Tokyo contro il Giappone
Sono state ufficializzate le sedi delle partite del Nations Championship 2026, il nuovo torneo internazionale di rugby in programma nella prossima finestra estiva.
L’Italia farà il suo esordio sabato 4 luglio affrontando il Giappone rugby allo storico Chichibunomiya Stadium, arena simbolo del rugby giapponese.
Una settimana più tardi, sabato 11 luglio, la squadra guidata dal ct Gonzalo Quesada farà visita ai leggendari All Blacks allo Sky Stadium, mentre l’ultima sfida degli azzurri nel torneo sarà sabato 18 luglio a Perth Stadium, contro i padroni di casa dell’Australia rugby.
Questa edizione del Nations Championship 2026 rappresenta un’importante occasione per l’Italia di confrontarsi con alcune delle potenze storiche del rugby mondiale, testando il proprio livello internazionale in vista delle prossime competizioni globali.
ANSA