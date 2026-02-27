Potenza, fermato un giovane per possesso di droga destinata alla vendita

Nel corso del pomeriggio di giovedì 26 febbraio 2026, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Potenza hanno fermato un ragazzo sospettato di detenere sostanze stupefacenti con finalità di commercializzazione, in violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

L’operazione è partita da una comunicazione giunta alla centrale operativa che segnalava, in via Maratea, la presenza di un’auto con due occupanti intenti, presumibilmente, ad assumere droga.

Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta rapidamente sul posto, identificando le persone e verificando il mezzo, senza però riscontrare elementi illeciti.

Durante il successivo controllo dell’area circostante, zona in cui si trovano diversi plessi scolastici, gli operatori hanno individuato un piccolo pacchetto contenente circa 0,85 grammi di sostanza poi risultata eroina a seguito di test preliminare.

Le verifiche sono quindi proseguite nei pressi del ritrovamento. Qui i poliziotti hanno notato un giovane che, accortosi della loro presenza, cercava di celarsi tra la vegetazione.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato con uno zaino contenente nove involucri per un peso complessivo di circa 7,53 grammi di eroina, già suddivisa in dosi pronte alla cessione.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre sottoposti a sequestro circa 900 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti provento dell’attività di vendita; un telefono cellulare con scheda SIM, all’interno del quale sono stati rinvenuti messaggi collegati a presunti incontri con clienti; e una piccola paletta da giardinaggio, che si ipotizza fosse utilizzata per nascondere la sostanza nell’area verde.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Potenza, che ha disposto il trasferimento del giovane nella casa circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida.