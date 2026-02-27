Parco Nazionale del Pollino premiato con l’ECO MOVE PRIZE 2026 per l’impegno nella mobilità dolce e nel turismo sostenibile

Il Parco Nazionale del Pollino è tra i destinatari dell’ECO MOVE PRIZE 2026, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze istituzionali e territoriali che si distinguono per l’impegno concreto nella sostenibilità ambientale, nella tutela del capitale naturale e nello sviluppo di modelli innovativi di turismo responsabile.

La cerimonia ufficiale di conferimento si è tenuta il 26 febbraio 2026 alle ore 16:30 presso la Lounge di Casa Sanremo, alla presenza di rappresentanti istituzionali, partner e ospiti dell’iniziativa.

Il premio è stato ritirato dal Commissario dell’Ente Parco Luigi Lirangi e consegnato dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro.

Il riconoscimento valorizza il percorso strategico intrapreso dall’Ente Parco negli ultimi anni, caratterizzato da una visione di lungo periodo orientata alla promozione del turismo sostenibile certificato, al coinvolgimento delle imprese locali e alla realizzazione di azioni concrete dedicate alla mobilità dolce, alla valorizzazione delle infrastrutture verdi e alla fruizione consapevole del territorio.

Un riconoscimento che conferma il ruolo del Pollino come laboratorio nazionale di buone pratiche ambientali e come modello di sviluppo capace di coniugare tutela della biodiversità, crescita economica e benessere delle comunità locali.

«Questo premio – ha dichiarato il Commissario del Parco Nazionale del Pollino – rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dall’Ente, dalle amministrazioni locali, dalle imprese e dalle comunità che vivono e custodiscono questo straordinario territorio.

La sostenibilità, per noi, non è uno slogan ma una responsabilità quotidiana: significa pianificazione, collaborazione e investimenti concreti nella mobilità dolce, nella valorizzazione delle infrastrutture verdi e nella promozione di un turismo rispettoso dell’identità dei luoghi.

L’ECO MOVE PRIZE ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione lungo questo percorso».

L’ECO MOVE PRIZE rappresenta non solo un traguardo, ma uno stimolo a continuare a rafforzare le reti territoriali e a consolidare una visione di futuro fondata sull’equilibrio tra uomo e natura.