Sono aperte le iscrizioni al corso webinar gratuito “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”, rivolto alla cittadinanza e proposto nell’ambito del programma Dritti al Punto Basilicata, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.

L’iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Amministrazione Digitale, Ufficio per l’Amministrazione Digitale, con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali della cittadinanza e favorire un uso responsabile e consapevole delle tecnologie emergenti.

Il percorso formativo si svolgerà dal 10 marzo al 14 aprile 2026 e prevede un ciclo strutturato di sei webinar, ciascuno della durata di un’ora, erogato in modalità sincrona e con cadenza settimanale.

Per ogni lezione sono previsti due diversi slot, uno di mattina e uno di pomeriggio, a scelta del partecipante.

Le lezioni offriranno una panoramica introduttiva ma completa sui principali aspetti dell’Intelligenza Artificiale, accompagnando passo dopo passo i partecipanti nella comprensione del funzionamento dei modelli, delle loro potenzialità applicative e dei rischi legati al loro utilizzo.

Durante gli incontri saranno mostrati esempi pratici di utilizzo dell’IA per generare testi, immagini, documenti, video, musica o analisi, con dimostrazioni guidate condotte da docenti esperti.

Al termine di ogni modulo, i partecipanti potranno inoltre richiedere un affiancamento individuale personalizzato, pensato per consolidare le competenze apprese, chiarire dubbi, ricevere supporto operativo o confrontarsi su esercitazioni e casi pratici.

Al termine del percorso, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata. L’attestato verrà conferito solo a chi seguirà i primi due moduli base “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”, più almeno un altro di approfondimento a scelta, per un totale minimo di tre appuntamenti.

Le iscrizioni sono aperte e la partecipazione è gratuita. Per consultare il programma completo e registrarsi, visitare la pagina web: DIGITALE FACILE FONDAMENTI DI INTELLINGENZA ARTIFICIALE