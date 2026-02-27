Fondamenti di Intelligenza Artificiale
Sono aperte le iscrizioni al corso webinar gratuito proposto nell’ambito del programma Dritti al Punto Basilicata. L'iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Amministrazione Digitale, Ufficio per l’Amministrazione Digitale, con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali.
Sono aperte le iscrizioni al corso webinar gratuito “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”, rivolto alla cittadinanza e proposto nell’ambito del programma Dritti al Punto Basilicata, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.
L’iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Amministrazione Digitale, Ufficio per l’Amministrazione Digitale, con l’obiettivo di migliorare le competenze digitali della cittadinanza e favorire un uso responsabile e consapevole delle tecnologie emergenti.
Il percorso formativo si svolgerà dal 10 marzo al 14 aprile 2026 e prevede un ciclo strutturato di sei webinar, ciascuno della durata di un’ora, erogato in modalità sincrona e con cadenza settimanale.
Per ogni lezione sono previsti due diversi slot, uno di mattina e uno di pomeriggio, a scelta del partecipante.
Le lezioni offriranno una panoramica introduttiva ma completa sui principali aspetti dell’Intelligenza Artificiale, accompagnando passo dopo passo i partecipanti nella comprensione del funzionamento dei modelli, delle loro potenzialità applicative e dei rischi legati al loro utilizzo.
Durante gli incontri saranno mostrati esempi pratici di utilizzo dell’IA per generare testi, immagini, documenti, video, musica o analisi, con dimostrazioni guidate condotte da docenti esperti.
Al termine di ogni modulo, i partecipanti potranno inoltre richiedere un affiancamento individuale personalizzato, pensato per consolidare le competenze apprese, chiarire dubbi, ricevere supporto operativo o confrontarsi su esercitazioni e casi pratici.
Al termine del percorso, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione da parte dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata. L’attestato verrà conferito solo a chi seguirà i primi due moduli base “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”, più almeno un altro di approfondimento a scelta, per un totale minimo di tre appuntamenti.
Le iscrizioni sono aperte e la partecipazione è gratuita. Per consultare il programma completo e registrarsi, visitare la pagina web: DIGITALE FACILE FONDAMENTI DI INTELLINGENZA ARTIFICIALE