Ferrovie, nuovi cantieri in Puglia e Basilicata

Dal 1 marzo riapre la linea Bari-Taranto e proseguono gli interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), avviati tra il 2024 e il 2025 con fondi Pnrr, sulle linee Metaponto-Potenza-Battipaglia e Taranto-Brindisi.

Come da cronoprogramma, sulla linea Bari-Taranto Rfi ha concluso i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, per un valore di 220 milioni di euro, che hanno portato all’ammodernamento della rete con la predisposizione del sistema di sicurezza della circolazione (Ertms), il rinnovo di binari e scambi, il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e benefici in termini di affidabilità e prestazioni della linea.

Sulla Metaponto-Potenza-Battipaglia dal 1 marzo al 30 giugno sono programmati interventi necessari per garantire e migliorare gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Le attività rientrano nell’ambito dell’appalto Pnrr per la velocizzazione della tratta Grassano-Bernalda per un importo di circa 285 milioni di euro. Durante i lavori sono previste corse con bus sostitutivi.

Dal 15 marzo al 15 maggio sulla linea Taranto-Brindisi sono in programma lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale con un investimento di oltre 100 milioni di euro.

Già rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi più 11 scambi. Attivati anche gli Acc (Apparato centrale computerizzato) di Oria, Latiano e Mesagne. In fase di installazione il sistema di controllo marcia treno. La linea Taranto-Brindisi sarà inserita nell’Apparato centrale multistazione (Accm) per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la puntualità. Anche in questo caso, durante i lavori sono previste corse bus.