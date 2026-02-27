Dal 1° marzo la Basilicata resta senza Frecciarossa per quattro mesi

Per chi ama viaggiare in treno, la notizia non è delle migliori: dal 1° marzo al 30 giugno la Basilicata non vedrà più il passaggio del Frecciarossa. Il treno ad alta velocità, che collega Torino e Milano fino a Taranto, fermerà invece a Salerno. Già da domani, sabato 28 febbraio, il Frecciarossa 9547 proveniente dal Nord terminerà la corsa nella città campana.

Ma non tutto è fermo: Ferrovie dello Stato ha previsto servizi sostitutivi in pullman, chiamati Freccialink, per permettere comunque i collegamenti tra Matera, Potenza e Salerno.

I servizi sostitutivi

Matera → Salerno

Freccialink LK114: parte da Matera alle 10:20, passa per Ferrandina e Potenza e arriva a Salerno alle 13:34. Si può acquistare in connessione con FR 9588 (verso Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Torino) e FR 9583 (verso Reggio Calabria). Servizio attivo tutti i giorni, eccetto Pasqua, il 5 aprile e Ferragosto.

Salerno → Matera

Freccialink LK115: parte da Salerno alle 15:06, arriva a Matera alle 18:14. Disponibile venerdì 27 e sabato 28 febbraio e il 1° marzo.

Freccialink LK015: parte da Salerno alle 14:26, arriva a Matera alle 17:34. Attivo tutti i giorni, eccetto Pasqua, il 5 aprile e Ferragosto.

Intercity e regionali

Anche gli Intercity subiranno variazioni: i treni Roma-Potenza-Taranto 700 e 701 saranno sostituiti da bus tra Battipaglia e Taranto; quelli della relazione Roma-Taranto 702 e 707 saranno sostituiti tra Napoli centrale e Taranto.

Per i treni regionali, saranno attivati pullman sostitutivi lungo le tratte Potenza-Battipaglia e Potenza-Taranto.

Inoltre, ogni giorno, dal 28 febbraio al 30 giugno, due corse bus seguiranno gli orari dei treni FR 9514 e FR 9547:

PZ114: Metaponto 6:00 → Salerno 9:07

PZ147: Salerno 21:00 → Metaponto 23:55

Perché questi lavori?

Si tratta di interventi straordinari di manutenzione e potenziamento della linea Taranto-Potenza-Battipaglia, finanziati dal Pnrr, il Piano nazionale di Ripresa e resilienza, per migliorare sicurezza, affidabilità e regolarità del servizio ferroviario.

Gli interventi riguardano circa 59 milioni di euro, tra cui:

Rinnovo del binario unico tra Romagnano e Balvano e in sette gallerie lungo la tratta Romagnano-Baragiano.

Consolidamento del rilevato ferroviario tra Picerno e Tito.

Lavori contro il dissesto idrogeologico alla galleria Iura sulla tratta Baragiano-Franciosa.

Impermeabilizzazione e consolidamento di ponti e viadotti lungo tutta la linea.

Sulla tratta Grassano-Bernalda, dove è previsto un investimento di 285 milioni di euro, si interverrà su viadotti, muri di contenimento, tombini, la nuova stazione di Salandra e il sottopasso di Bernalda.

Insomma, quattro mesi senza Frecciarossa ma con la promessa di una linea più sicura, veloce e moderna.