Controlli antidroga a Potenza, giovane bloccato con dosi di eroina e contanti

Nel tardo pomeriggio del 26 febbraio 2026, un’operazione della Polizia di Stato, condotta dagli agenti della

Questura di Potenza, ha portato al fermo di un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata alla vendita, in relazione alla violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

L’attività è stata avviata a seguito di una segnalazione alla centrale operativa che indicava, in via Maratea, la presenza di un’autovettura con due persone a bordo sospettate di consumare droga. La pattuglia intervenuta ha proceduto al controllo degli occupanti e del veicolo, senza rilevare irregolarità.

Nel corso dei successivi accertamenti nell’area circostante, dove sorgono diversi edifici scolastici, gli operatori hanno individuato un involucro contenente circa 0,85 grammi di eroina, confermata da test speditivo.

Le verifiche si sono quindi concentrate nelle immediate vicinanze. Gli agenti hanno notato un ragazzo che, alla vista della pattuglia, cercava di allontanarsi e nascondersi tra la vegetazione. Fermato per un controllo, è stato trovato con uno zaino contenente nove dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 7,53 grammi, confezionate e pronte per la cessione.

Durante l’operazione sono stati inoltre sequestrati circa 900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita; uno smartphone con scheda SIM, sul quale sarebbero emersi messaggi riconducibili a presunti appuntamenti con acquirenti; e una piccola paletta da giardinaggio, presumibilmente utilizzata per occultare la sostanza nell’area verde.

Informato dell’accaduto, il magistrato di turno presso il Tribunale di Potenza ha disposto la custodia del giovane presso la casa circondariale del capoluogo, in attesa dell’udienza di convalida.