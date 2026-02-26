Testamentò Biologico – Tavola rotonda sull’Etica del Dono e la libertà di scelta

Il Rotary Club Siritide Policoro, sabato 28 febbraio 2026, organizza una giornata dedicata al tema della cultura del dono e della responsabilità individuale.

Dalle 8:00 alle 12:00 am, presso l’ambulatorio in via Brennero, è prevista una raccolta sangue realizzata in collaborazione con la FIDAS Policoro, quale concreta testimonianza dell’impegno verso la promozione della salute e della solidarietà.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16:30 presso l’ Hotel San Vincenzo Resort, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Etica del dono e libertà di scelta”.

L’iniziativa intende offrire un qualificato momento di approfondimento e confronto su un tema di particolare rilevanza etica, sociale e culturale, volto a esplorare il rapporto tra il valore del dono e il principio della libertà di autodeterminazione. Il dibattito si concentrerà sulle implicazioni morali e civili connesse alla donazione di sangue, organi e tessuti, nonché sulle questioni inerenti al testamento biologico, in un’ottica di rispetto della dignità della persona e della responsabilità individuale.

Il Rotary International, attraverso la propria rete mondiale di professionisti e la Fondazione Rotary, promuove da sempre iniziative finalizzate alla tutela della salute e al sostegno della vita, riconoscendo nella cultura del dono un’espressione concreta di solidarietà e impegno civile. L’approfondimento di tematiche complesse quali il testamento biologico si inserisce coerentemente nel quadro della valorizzazione della libertà di scelta e del rispetto delle volontà individuali, nella consapevolezza che tali decisioni possano rappresentare, ove possibile, un’opportunità di speranza per altri.

L’evento si rivolge alla cittadinanza, alle istituzioni, agli operatori del settore sanitario e giuridico e agli organi di informazione, con l’obiettivo di favorire un dialogo serio, informato e rispettoso su questioni di alto valore umano e sociale.