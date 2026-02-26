Studente colpisce con martello un compagno in scuola a Gela

Momenti di paura questa mattina all’interno dell’Istituto Professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola.

L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico, generando apprensione tra studenti, docenti e personale dell’istituto. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, un ragazzo di 16 anni, avrebbe portato il martello da casa e avrebbe agito nei confronti del coetaneo al culmine di tensioni maturate, stando alle prime informazioni, in un contesto di presunto bullismo.

Immediato l’intervento degli agenti della polizia e del personale sanitario del 118. Il 15enne ferito è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, secondo quanto emerso, non sarebbe in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al vaglio degli investigatori anche eventuali precedenti segnali di disagio: il 16enne, secondo quanto trapela, avrebbe già manifestato in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole e sulla necessità di prevenire e contrastare fenomeni di violenza e bullismo tra i giovani.

ANSA