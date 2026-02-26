Sanremo 2026, la terza serata

La terza serata del Festival è pronta ad accendere le luci del Teatro Ariston, e l’aria che si respira a Festival di Sanremo è quella delle grandi occasioni.

Emozione, attesa e un pizzico di nostalgia si intrecciano in una notte che promette momenti destinati a restare.

Superospiti d’eccezione sul palco dell’Ariston: Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme in anteprima mondiale. Dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note di “Aurora”, uno dei brani più intimi e amati del repertorio di Ramazzotti, contenuto nell’album Una Storia Importante, i due artisti sono pronti a regalare al pubblico un incontro di anime e voci che si preannuncia magico.

Un ponte tra mondi musicali diversi, un abbraccio tra sensibilità internazionali che trova casa proprio a Sanremo.

Ad affiancare il conduttore, in veste di co-conduttori, la top model Irina Shayk, icona di eleganza e fascino internazionale, e Ubaldo Pantani, che porterà sul palco una delle sue parodie più riuscite vestendo i panni di Lapo Elkann. Ironia e glamour si incontrano così in una combinazione pronta a sorprendere.

Sul fronte gara, sfilano all’Ariston gli altri 15 Big, votati ancora una volta dal pubblico attraverso il Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%). In ordine alfabetico (e non di uscita):

Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro.

Al termine delle esibizioni verrà stilata la classifica dei 15 brani: saranno comunicate le prime cinque posizioni, ma senza ordine di piazzamento, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Spazio anche alle Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli. I due finalisti si sfideranno con un sistema di voto che coinvolge Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). L’artista più votato sarà proclamato vincitore della categoria.

E mentre il cuore del Festival batte dentro l’Ariston, fuori, sul palco di piazza Colombo, si esibiranno The Kolors, portando energia e ritmo nel cuore della città.

Una serata che si annuncia intensa, tra grandi ritorni, duetti internazionali e nuove promesse: Sanremo continua a raccontare la musica italiana, sospesa tra tradizione e futuro, sotto le luci che non smettono mai di brillare.

ANSA