Potenza Calcio e Fondazione Potenza Futura aderiscono alla prima edizione del “Villaggio Olimpico Scolastico”

Questa mattina la Società Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura hanno aderito alla prima edizione del “Villaggio Olimpico Scolastico”, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture, dall’Associazione “Memoriae” e dal Comune di Rionero in Vulture.

Il club potentino, autentico volano dei principali valori sportivi sul territorio, ha partecipato con entusiasmo all’incontro con gli studenti e le istituzioni locali, in una giornata dedicata alla promozione del legame tra attività fisica e benessere interiore, in piena sintonia con lo spirito olimpico.

Gli atleti rossoblù hanno dapprima visitato l’Istituto e, successivamente, hanno condiviso le proprie testimonianze umane e professionali in un confronto con i giovani sportivi lucani e con i tifosi del Potenza Calcio. Per l’occasione, il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari ha consegnato una maglia rossoblù e un pallone ufficiale autografato da tutti i tesserati.

“Giornate come queste ci regalano la gioia di rappresentare un territorio”, hanno dichiarato il Presidente del Potenza Calcio Donato Macchia e la Direttrice della Fondazione Potenza Futura Federica D’Andrea, aggiungendo: “Abbiamo aderito a questa splendida inaugurazione con la consapevolezza di rappresentare non solo i valori fondamentali dello sport, ma anche i sogni dei nostri giovani atleti lucani, che vedono in noi una fonte d’ispirazione e uno dei principali fenomeni di aggregazione. Ringraziamo l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture, l’Associazione “Memoriae” e il Comune di Rionero in Vulture per averci coinvolti in questa giornata all’insegna dei sani valori dello sport”.

Soddisfazione condivisa anche dal Direttore Generale del Potenza Calcio Carmine Tramutola e dal Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari, che hanno commentato: “Questo evento rappresenta un’importante occasione di confronto con le nuove generazioni di sportivi lucani.

Come Potenza Calcio siamo entusiasti di aver preso parte a questa giornata inaugurale, convinti che momenti di aggregazione come questo costituiscano una prerogativa per chi, come noi, è da sempre impegnato a rappresentare i valori dello sport. L’inaugurazione del campus rappresenta un vero e proprio punto di aggregazione per la promozione dei corretti stili di vita”.