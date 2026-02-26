Laissez-Passer: premio a miglior idea Erasmus+

La Fondazione garagErasmus, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, avvia una speciale edizione del Laissez-Passer, il progetto che, dal 2017, punta a premiare e finanziare in fase iniziale l’idea più brillante ed innovativa proposta da uno studente Erasmus o ex Erasmus.

Con l’edizione 2026, – rende noto il centro Europe Direct Basilicata – si assegnerà un premio di 5000 euro al miglior progetto relativo al tema della cittadinanza attiva, che consiste in iniziative e attività volte a incoraggiare le persone a partecipare attivamente alla propria comunità e alla società democratica, aiutando gli individui a comprendere i propri diritti e le proprie responsabilità, contribuendo alla risoluzione dei problemi sociali e rafforzando l’impegno civico.

I progetti di cittadinanza attiva – sottolinea il Cedb – potranno riguardare materie quali: Sviluppo della comunità, Innovazioni tecnologiche, Metodi di insegnamento innovativi, Conservazione dell’ambiente, Salute e benessere, Impegno civico e democrazia, Difesa dei diritti umani, Sviluppo rurale, Promozione dell’arte e della cultura, ecc. Possono partecipare tutti gli studenti ed ex studenti Erasmus, senza limiti di età, a patto che abbiano svolto un periodo di mobilità pari almeno a 2 mesi.

In una prima fase, gli studenti potranno inviare le proprie proposte on-line tramite form di iscrizione, insieme ad un breve video verticale, della durata massima di 90 secondi, e una sintetica descrizione dell’idea progettuale.

La Fondazione garagErasmus selezionerà successivamente i 6 finalisti, i cui progetti saranno pubblicati sui suoi profili Instagram e TikTok. Il progetto che otterrà il maggior coinvolgimento sui social media di garagErasmus riceverà un bonus per la fase finale.

I 6 finalisti avranno poi la possibilità di presentare i loro progetti a una giuria selezionata dalla Fondazione garagErasmus e dall’Agenzia Nazionale per Erasmus+ dell’Italia, durante la fiera DIDACTA a Firenze il 13 marzo 2026, che selezionerà successivamente il vincitore.

La Fondazione garagErasmus fornirà un contributo di viaggio a copertura delle spese di partecipazione all’evento.

La scadenza per partecipare al concorso è fissata al 6 marzo, ore 23:59. Maggiori informazioni sul bando Laissez-Passer sono disponibili al seguente link: https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2026/02/Description-of-Laissez-Passer-2026.pdf