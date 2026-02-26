La lettera che Francesca Tiboldo (iscritta e militante di Radicali Lucani) ha indirizzato alla redazione di Report

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Francesca Tiboldo, iscritta e militante dei Radicali Lucani, ha inviato alla redazione di Report, il programma di inchiesta di Rai 3 oggi condotto da Sigfrido Ranucci e per anni guidato da Milena Gabanelli.

Una riflessione che parte dal ruolo dell’informazione in una democrazia e approda a un appello preciso: accendere i riflettori su una battaglia politica e civile che, secondo l’autrice, meriterebbe maggiore attenzione mediatica.

“Seguo Report sin dai tempi della Gabanelli e mi sono sempre stupita che dalle notizie esplosive, date durante la trasmissione, non nascessero conseguenze, indagini, approfondimenti.

Ora mi sembra che qualcosa si muova. Allora vorrei chiedere al giornalista Ranucci e a tutta la redazione di affrontare un argomento basilare, fondamentale per la democrazia: la necessità di poter conoscere per poter deliberare.

Argomento delicato che coinvolge la qualità delle fonti di informazione, la scelta delle informazioni.

Io seguo da qualche anno Maurizio Bolognetti su Facebook. Maurizio Bolognetti è segretario dei Radicali Lucani; amico e seguace di Marco Pannella, autore di libri di denuncia, che certamente conoscerete. Bolognetti da anni lotta anche con le armi del digiuno e della nonviolenza per questo principio fondamentale: la conoscenza alla base della vera democrazia.

Ma su di lui si tace, eppure non è uno sconosciuto. Pannella è stato spesso trattato come un pazzo dai giornalisti, salvo alla sua morte trattarlo come un eroe con dei funerali trasmessi su tutti i canali.

Io preferisco i riconoscimenti in vita.

Per questo apprezzerei molto una vostra trasmissione su questo fondamentale problema e sulle lotte che da una vita Maurizio Bolognetti conduce in quella direzione.

Così Francesca Tiboldo.