Furto nella notte a Policoro, dove una gioielleria di viale Salerno è stata presa di mira da una banda di malviventi
Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2.50, quando cinque persone incappucciate hanno fatto irruzione nel locale dopo aver infranto le vetrine.
In pochi minuti i ladri sono riusciti a impossessarsi di merce preziosa per un valore stimato attorno ai 60mila euro, per poi darsi alla fuga.
Il proprietario dell’attività, raggiunto telefonicamente dalla Tgr, ha raccontato agli inquirenti che una donna sarebbe riuscita a fotografare i responsabili mentre si allontanavano a bordo di una Maserati.
Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Policoro, coordinati dal maggiore Roberto Rampino.
Gli investigatori stanno analizzando le immagini di videosorveglianza della zona e ogni elemento utile per risalire all’identità dei cinque malviventi.
Foto Tgr Basilicata