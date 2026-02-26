Assessore Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte

“L’annuncio dell’Asp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici – Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia – presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi sono occupato nelle scorse settimane”.

E’ quanto afferma l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, esprimendo compiacimento per lo snellimento dell’iter delle procedure per dare immediata applicazione all’intesa siglata con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo.

Si dà dunque attuazione ad un impegno che, da rappresentante istituzionale dell’area sud, mi ha coinvolto direttamente insieme al Presidente Vito Bardi, all’assessore Cosimo Latronico, al nuovo direttore generale dell’Asp Giuseppe De Filippis,al direttore generale dell’A.O. San Carlo Giuseppe Spera, al Direttore di Distretto dottor Alberto Dattola ed il referente POD Chiaromonte Giacomo Lamboglia.

“E’ la testimonianza – aggiunge Cupparo – che la sanità territoriale e di prossimità, passo dopo passo, produce gli effetti da tutti auspicati per dare risposte alla domanda di cure dei cittadini. Per il presidio ospedaliero di Chiaromonte i nuovi ambulatori rappresentano un ulteriore rilancio del suo ruolo strategico di tutela della salute in un vasto comprensorio e di come anche nelle aree interne sia possibile erogare servizi e prestazioni specialistici invece di far ricorso al San Carlo”.

L’assessore sottolinea che “bisogna continuare su questa strada, senza perdersi alcune volte in polemiche inutili e strumentali, con la stessa accelerazione necessaria per la realizzazione delle Case di comunità previste dal Pnrr, la garanzia di medici di famiglia e di servizi di Continuità Assistenziale in tutti i comuni”.