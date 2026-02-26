Assessore Cicala: “Dal Tavolo Verde metodo condiviso”

“Quando il dialogo è autentico e responsabile, si compiono passi avanti concreti per l’intera Basilicata. L’agricoltura non riguarda solo gli addetti ai lavori: significa lavoro, presidio del territorio, economia reale e coesione sociale”.

Si è riunito il Tavolo Verde presso il Dipartimento regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla presenza delle organizzazioni di categoria. Al centro del confronto il bando SRD01 del CSR Basilicata 2023–2027, dedicato agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro .

L’intervento punta a rafforzare la competitività delle imprese agricole lucane, sostenendo investimenti orientati all’innovazione, alla tecnologia, alla digitalizzazione e al miglioramento delle performance ambientali e climatiche, con particolare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse naturali, a partire dall’acqua .

Il sostegno, pari al 65% dell’investimento e al 75% per i giovani agricoltori, consentirà alle aziende di affrontare con maggiore solidità le sfide dei mercati e dell’attuale congiuntura economica .

Nel corso dell’incontro è stato inoltre approfondito il percorso per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Basilicata e Commissione regionale ABI, finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese agricole impegnate negli investimenti del CSR 2023–2027 .

Un passaggio strategico, alla luce delle difficoltà registrate negli anni precedenti nell’accesso ai finanziamenti bancari, che hanno spesso inciso sulla piena realizzazione degli interventi programmati .

Il Tavolo ha rappresentato non solo un momento di informazione e coordinamento, ma anche uno spazio di confronto aperto sulle criticità ancora presenti e sulle possibili soluzioni da costruire insieme.

È stato condiviso un metodo di lavoro che prevede, nei prossimi dieci giorni, l’invio da parte delle organizzazioni agricole di ulteriori osservazioni e proposte migliorative, al fine di rafforzare la qualità e l’efficacia degli strumenti messi in campo.

“Sono soddisfatto del clima costruttivo registrato oggi – ha concluso Cicala –. Solo attraverso una collaborazione leale tra istituzioni e rappresentanze del mondo agricolo possiamo tradurre la programmazione in risultati concreti per le imprese e per tutta la comunità regionale”.