“Sì a una giustizia giusta”: al via gli incontri di Forza Italia in Basilicata

Forza Italia Basilicata, come anticipato nella conferenza stampa dello scorso 31 gennaio, inizierà da questo fine settimana a promuovere degli incontri sui territori per presentare leragioni del Sì al prossimo referendum sulla riforma della giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo 2026.

A questi eventi ne seguiranno degli altri nel mese di marzo con l’obiettivo di raggiungere i cittadini di tutti i territori lucani.

Saranno questi dei momenti di confronto e di dibattito, che vedranno protagonisti la classe dirigente azzurra e tutti gli iscritti, e delle occasioni per comprendere a fondo una riforma che finalmente potrà garantire al nostro Paese una giustizia davvero giusta, libera dalle correnti, scevra da condizionamenti e che consentirà ai cittadini di avere un giudice realmente terzo rispetto all’accusa.

Si partirà da Matera, venerdì 27 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Hotel San Domenico. All’evento, che vedrà intervenire il Ministro per le Riforme istituzionali nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, saranno presenti, per i saluti istituzionali, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore Regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e il Segretario Provinciale di Forza Italia Matera, Gianluca Modarelli.

A moderare il dibattito sarà l’avvocato Livia Lauria, Responsabile provinciale del Comitato per il Sì, ed interverranno l’avvocato Annamaria Buccico, Responsabile Osservatorio Carcere dell’Unione Camere

Penali Italiane, e l’onorevole Vincenzo Viti.

Sabato 28 febbraio, alle ore 11:30, presso la sede di Forza Italia di Policoro, sita in Piazza Heraclea, continuerà il confronto che vedrà la partecipazione, per i saluti istituzionali, di Franca Civale, Segretaria cittadina di Forza Italia, Carmelinda Magno, Segretaria cittadina di Azzurro Donna, Giuseppe Maiuri, Consigliere comunale, Antonella Iacovino, Segretaria provinciale di Forza Italia Giovani Matera, e del Segretario provinciale Gianluca Modarelli.

Interverranno Livia Lauria, Responsabile del Comitato per il Sì, i Consiglieri Regionali Gianuario Aliandro, Michele Casino e Fernando Picerno, l’Assessore Francesco Cupparo e il Presidente Vito Bardi. Le conclusioni del dibattito, che sarà moderato da Nicola Viola, saranno affidate al Ministro Casellati.

Nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, dalle ore 17:30, presso la Sala Minerva del Grande Albergo di Potenza si proseguirà con un incontro che vedrà la partecipazione del Ministro Casellati, e che sarà moderato dal Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei, al quale prenderanno parte, per i saluti istituzionali, il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro, la Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Basilicata, Lucia Pangaro, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Seniores, Donato

Carriero, i Consiglieri Regionali Gianuario Aliandro, Michele Casino e Fernando Picerno, l’Assessore Francesco Cupparo e il Presidente Vito Bardi.

Nel merito della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati interverranno, aprendo al dibattito, l’avvocato Matteo Restaino, Responsabile Regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia Basilicata, e

l’avvocato Sergio Lapenna, Presidente del Comitato per il Sì.

Questa prima serie di eventi si concluderà domenica 1° marzo a Lavello, alle ore 11:00, presso Nutriplant S.r.l. Introdurranno Antonello Catarinella e il Segretario provinciale Vincenzo Taddei e seguiranno gli interventi degli avvocati Maria Carretta, Camillo Naborre, Giuseppe Mariani e Matteo Restaino.

Le conclusioni saranno affidate al Ministro Casellati.