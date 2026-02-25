L’Apt Basilicata alla Borsa del Turismo Mediterraneo

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata è presente con qualificata delegazione alla BTM 2026 – Borsa del Turismo Mediterraneo di Bari, confermando la manifestazione pugliese come appuntamento strategico nel calendario promozionale della destinazione lucana.

Una presenza che non è casuale: l’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyła” rappresenta oggi uno dei principali hub di accesso alla Basilicata, collegando la regione con i grandi mercati nazionali e internazionali e svolgendo un ruolo sempre più decisivo nello sviluppo dei flussi turistici verso il territorio lucano.

La vicinanza geografica e la crescita delle rotte disponibili fanno dello scalo barese una porta d’ingresso privilegiata per chi sceglie la Basilicata come meta di viaggio.

In questa cornice, venti operatori del settore turistico lucano sono protagonisti dell’area B2B, dove si svolgono incontri con buyers italiani e internazionali alla ricerca di nuove proposte e itinerari nel cuore del Mezzogiorno.

Allo stand istituzionale dell’APT è presente anche una rappresentanza di operatori e istituzioni del territorio – Vultueyes e il Comune di Rionero in Vulture, il GAL Start 2020 e il Comune di Viggiano – a riprova di come la promozione della Basilicata si costruisca attraverso una rete coesa di soggetti pubblici e privati capaci di valorizzare le specificità locali.

Domani 25 febbraio, il direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli,sarà ospite di due panel nella Main Arena della Fiera. Nel primo, “Italea: quando il turismo delle radici rigenera il turismo globale” (ore 14:30–15:30), il dibattito esplora il turismo delle radici come potente strumento di rigenerazione culturale, sociale ed economica.

Attraverso i risultati del progetto Italea – che ha coinvolto attivamente anche la Basilicata – e il dialogo tra istituzioni, territori e testimonianze dirette, l’incontro mette in luce come le storie autentiche possano generare nuove connessioni internazionali e contribuire a un turismo più consapevole e sostenibile.

Al panel partecipano, tra gli altri, Giovanni Maria De Vita del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la coordinatrice del programma Marina Gabrieli e l’assessore al turismo della Regione Puglia Graziamaria Starace.

A seguire, nel panel “Belle e Possibili” (ore 15:45–16:30), moderato dal giornalista e caporedattore di RAI Puglia Giancarlo Fiume, Sarli siede al tavolo con i rappresentanti di Piemonte, Puglia, Abruzzo e Campania per raccontare come ricchezza storico-culturale, enogastronomia, diversità paesaggistica e varietà di esperienze rendano alcune destinazioni italiane tra le più desiderate al mondo.

La partecipazione alla BTM 2026 si inserisce in un rapporto di collaborazione destinato a rafforzarsi.

È stato siglato un accordo di partnership tra la Borsa del Turismo Mediterraneo e la Basilicata: all’inizio di maggio la manifestazione farà tappa a Maratea, sul Tirreno lucano, portando per la prima volta nella regione operatori, istituzioni e stakeholder del turismo nazionale e internazionale.