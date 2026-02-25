Incontro Unibas su “scuola, memoria e territorio”

“Scuola, memoria e territorio. Il patrimonio storico-educativo della Basilicata tra ricerca, valorizzazione e narrazione condivisa” è il titolo del seminario che si terrà il 27 febbraio 2026 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del Polo delle Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata (Via Nazario Sauro 85, Potenza).

L’iniziativa rappresenta l’evento di disseminazione del progetto di ricerca “Collezione digitale delle fonti scritte storico-educative di età contemporanea”, realizzato nell’ambito del programma PNRR Tech4You PP 4.1.1., e coordinato dalla Prof.ssa Michela D’Alessio con la collaborazione della Dott.ssa Clelia Tomasco.

“Al centro dell’incontro la valorizzazione del patrimonio storico-educativo delle scuole lucane come risorsa culturale e bene identitario del territorio” spiega D’Alessio. “Saranno presentati, infatti, gli esiti della ricerca e la progettazione di itinerari educativi, fisici e virtuali, finalizzati alla salvaguardia e alla fruizione partecipata dei materiali conservati negli istituti scolastici della regione”.

Inoltre, nel corso del seminario, gli studenti di alcune scuole aderenti al progetto illustreranno i lavori sviluppati all’interno del bando “Il patrimonio della scuola racconta: laboratori didattici di valorizzazione e Public history of education”.

Si intende così avviare un modello collaborativo tra università, scuole e rappresentanti pubblici sul tema del patrimonio e della memoria scolastica collettiva.