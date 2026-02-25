Il 26 febbraio al Teatro Auditorium UNICAL di Cosenza il Concerto Sinfonico diretto dal M° Francesco Zingariello

Sarà il Maestro Francesco Zingariello, docente del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, a dirigere il Concerto Sinfonico in programma il 26 febbraio alle ore 20.30 a Cosenza presso il Teatro Auditorium UNICAL, nell’ambito del progetto PNRR IMPACT – International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings.

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti centrali del percorso formativo e produttivo del progetto e propone un programma di grande respiro europeo:

Antonio Salieri, Falstaff – Sinfonia

Felix Mendelssohn Bartholdy, Ouverture da A Midsummer Night’s Dream, op. 61

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Romeo e Giulietta

La direzione del Maestro Zingariello — direttore d’orchestra, tenore e figura di riferimento nella didattica vocale del Conservatorio di Matera — assume un valore particolarmente significativo nel contesto di IMPACT, progetto che pone al centro proprio l’integrazione tra alta formazione, produzione artistica e internazionalizzazione.

La sua esperienza maturata tra palcoscenico e buca d’orchestra, unita a una solida competenza didattica, rappresenta una sintesi coerente con gli obiettivi del programma: formare interpreti consapevoli, capaci di muoversi tra repertorio sinfonico e teatro musicale con maturità stilistica e visione culturale.

Il Concerto del 26 febbraio si inserisce in un quadro più ampio che ha come oggetto la formazione e la didattica nel teatro musicale e nell’opera lirica, cuore del progetto PNRR IMPACT.

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il progetto è finalizzato alla costruzione di un modello formativo innovativo e multidisciplinare, fondato sull’integrazione tra musica, teatro e arti performative, sulla mobilità internazionale e sulla produzione condivisa.

La partnership istituzionale coinvolge: la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (capofila), l’Università della Calabria – Centro Arti Musica e Spettacoli (UNICAL), il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, l’Accademia di Belle Arti di Catania, il Conservatoire de la Vallée d’Aoste e il partner internazionale NEOJIBA – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia.

Due sono gli obiettivi principali del percorso:

la realizzazione di un convegno internazionale dedicato ai nuovi modelli didattici nel teatro musicale, in programma sempre a Cosenza il 6 e 7 marzo;

la produzione dell'opera Falstaff di Giuseppe Verdi come laboratorio operativo e banco di prova metodologico, in programma l'8 marzo.

In questo contesto, la messa in scena di Falstaff rappresenta uno degli esiti più significativi del progetto. Concepite come opera-studio e laboratorio didattico, le attività hanno coinvolto studenti e docenti in audizioni, prove musicali, campus di studio e workshop interdisciplinari.

Il Conservatorio di Matera ha avuto un ruolo centrale nella preparazione della compagnia di canto, con il coordinamento del M° Fabrizio Festa e la preparazione vocale affidata al M° Francesco Zingariello, in sinergia con il Dipartimento di Canto.

La produzione, dopo una prima realizzazione internazionale tenutasi in Brasile, sarà presentata anche in Italia il prossimo 8 marzo, completando un percorso che integra formazione accademica, pratica performativa e confronto internazionale.

“Attraverso il Concerto Sinfonico del 26 febbraio e la produzione di Falstaff – ha commentato il Direttore, Carmine Antonio Catenazzo – il Conservatorio di Matera conferma la propria vocazione a essere protagonista nei processi di innovazione dell’alta formazione musicale, valorizzando il talento degli studenti e rafforzando il dialogo tra istituzioni italiane ed estere nel segno della qualità artistica e della responsabilità culturale”.