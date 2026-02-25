ALESSANDRO CONGIU NOMINATO PRESIDENTE DELLA Regione ANAB SARDEGNA

Si informa che, in data 23-02-2026, è stato nominato Presidente della Sezione ANAB Sardegna Alessandro Congiu.

Alla presenza di numerosi iscritti e lavoratori del settore, si sono svolti i lavori che hanno portato alla costituzione della prima struttura organizzativa ANAB nella Regione Sardegna.

All’assemblea hanno partecipato assistenti bagnanti provenienti da diverse realtà territoriali, operatori del soccorso e rappresentanti del settore del salvamento a mare, a testimonianza dell’importanza e della partecipazione del comparto.

Nel suo intervento, il Presidente Alessandro Congiu ha espresso la volontà di avviare da subito un percorso concreto finalizzato a migliorare e tutelare le condizioni di lavoro degli assistenti bagnanti in Sardegna, sottolineando la necessità di rafforzare il riconoscimento istituzionale della categoria, che ogni anno contribuisce in modo determinante alla salvaguardia della vita umana in mare.

Tra gli obiettivi prioritari indicati:

il rafforzamento delle tutele professionali e operative;

il miglioramento delle condizioni di sicurezza e organizzative del servizio;

la promozione del riconoscimento del ruolo degli assistenti bagnanti come figura essenziale per la sicurezza pubblica;

il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali e delle amministrazioni comunali, con l’obiettivo di sviluppare regole più chiare, concrete e condivise.

Il Presidente Nazionale ANAB, Guido Ballarin, ha espresso le congratulazioni ufficiali ad Alessandro Congiu per la nomina, riconoscendone l’impegno e il lavoro svolto nel settore e sottolineando l’importanza strategica dello sviluppo dell’organizzazione ANAB sul territorio della Regione Sardegna.

La costituzione della Sezione ANAB Sardegna rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della rappresentanza della categoria e per la costruzione di un sistema sempre più strutturato a tutela degli assistenti bagnanti e della sicurezza della balneazione.

ANAB – Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti