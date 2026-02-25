Aggredita con una mannaia dal suocero a Roma: arrestato 85enne per tentato femminicidio

ROMA – È ricoverata in gravi condizioni una donna di 41 anni aggredita questa mattina in via di Bravetta, alla periferia della Capitale. A colpirla con una mannaia sarebbe stato il suocero, un uomo di 85 anni, arrestato con l’accusa di tentato femminicidio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima aveva appena accompagnato i figli a scuola quando ha incrociato l’anziano in strada. L’uomo l’avrebbe attesa nei pressi dell’abitazione e, dopo averla raggiunta, l’avrebbe colpita ripetutamente alla testa e a una mano, sferrando una decina di fendenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la 41enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono definite gravi, ma – secondo le informazioni disponibili – non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato profonde ferite alla testa e lesioni a una mano, verosimilmente nel tentativo di difendersi.

A fermare l’aggressore è stato un carabiniere libero dal servizio che si trovava casualmente in zona e che è intervenuto per bloccare l’85enne in attesa dell’arrivo delle pattuglie. L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma.

Alla base del gesto, stando ai primi accertamenti investigativi, vi sarebbero motivi familiari: l’anziano non avrebbe accettato la decisione della nuora di separarsi dal figlio. Gli inquirenti stanno approfondendo il contesto relazionale e verificando l’eventuale presenza di precedenti tensioni o segnalazioni.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’agguato e accertare ogni responsabilità.

ANSA