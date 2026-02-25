6-8 marzo: a Potenza weekend culturale con “Armonia: Design & Benessere”

Un fine settimana dedicato alla bellezza, alla creatività e al benessere interiore: il 6, 7 e 8 marzo Basile Casa – Home & Contract (Via Del Gallitello, 72) ospita Armonia, Design & Benessere: evento che celebra il dodicesimo anniversario di Experience, il laboratorio olistico fondato da Rossella Capobianco, designer e coach Feng Shui.

Un anniversario non casuale: Experience nasce infatti l’8 marzo 2014, nel giorno simbolo della forza femminile, e porta con sé un’impronta che unisce sensibilità, cura e visione. In dodici anni, Experience è diventato un luogo di incontro e contaminazione, aperto alle energie creative del territorio lucano e nazionale.

Un laboratorio aperto alla formazione, arte, cultura e pratiche di benessere, offrendo spazi di crescita personale e collettiva. “Armonia” ne rappresenta oggi la sintesi più matura: tre giorni che uniscono una grande mostra d’arte collettiva a un ricco programma di talk, letture e performance musicali. Mostra con circa 60 artisti lucani La mostra d’arte riunisce circa 60 artisti provenienti da Potenza, Matera e dall’intero territorio lucano. Un mosaico di linguaggi contemporanei – pittura, scultura, fotografia, installazioni – che trasforma Basile Casa – Home & Contract in un percorso immersivo tra colore, materia e suggestioni. Il racconto corale testimonia la vitalità creativa della Basilicata. Focus su opere al femminile e non solo per declinare l’armonia in ogni sua sfaccettatura.

Programma dei talkVenerdì 6 marzo – ore 17.30

La rassegna si apre con un incontro dedicato al dialogo tra Arte, Design e Benessere, un confronto a più voci moderato da Nico Basile che esplorerà il potere trasformativo degli spazi e delle forme. Interverranno: * Federica D'Andrea (Vice sindaco Potenza)

* Rossella Capobianco

* Alessandra Lapolla

* Antonio Maroscia

* Carmen Cipolla

* Arjana Bechere Sabato 7 marzo – ore 17.30

La parola diventa protagonista con un incontro dedicato alla letteratura come strumento di cura e introspezione. Partecipano: * Roberto Falotico (Assessore alla Cultura Potenza)

* Carmen Cangi, coordinatrice

* Cinzia D’Agostino, moderatrice

* Novella Capoluongo, Antonio Avenoso

* Domenico Lauria, Michelangelo D’Auria

* Prospero Cascini Domenica 8 marzo – ore 17.30

Il gran finale, nel giorno della Festa della Donna, accoglie nuove voci poetiche e narrative, coordinate da Carmen Cangi e moderate da Cinzia D’Agostino: * Andrea Galgano

* Laura Sposato

* Donato Di Capua

* Angelo Parisi

* Teresa Tancredi

* Francesco Cosenza

* Nicoletta Fortunato