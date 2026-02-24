Winona Ryder si unisce al cast della terza stagione di Mercoledì

La famiglia più gotica della tv allarga ancora i suoi ranghi. Netflix ha annunciato che Winona Ryder entrerà nel cast della terza stagione di Mercoledì, affiancando il regista e coproduttore esecutivo Tim Burton e la protagonista Jenna Ortega.

“Sono davvero felice che Winona si unisca a noi, è perfetta per questo mondo”, ha commentato Burton. L’attrice interpreterà Tabitha: “È una cara amica e mi sento sempre fortunato a lavorare con lei”, ha aggiunto il regista.

Le new entry e i ritorni

Con un videomessaggio sui social, Netflix ha annunciato anche l’ingresso nel cast di Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Oscar Morgan (Atticus) e Kennedy Moyer (Daisy). Si uniscono alla già annunciata Eva Green, che vestirà i panni di Ophelia, sorella di Morticia Addams.

Confermati anche i volti ormai iconici della serie: Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) e Luis Guzmán (Gomez Addams), insieme ad altri membri del cast originale.

Riprese a Dublino e nuovi misteri alla Nevermore

Le riprese della terza stagione sono appena iniziate a Dublino, in Irlanda. “È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy”, dichiarano in una nota i creatori e showrunner Al Gough e Miles Millar. “Ringraziamo il cast e la troupe per la dedizione al cupo e al macabro, e i fan per la pazienza e le teorie online che ci hanno ispirato nuovi incubi. Questa stagione accoglierà nuovi studenti e insegnanti e porterà alla luce segreti della Famiglia Addams rimasti a lungo sepolti. Non dite che non vi avevamo avvertito”.

Entusiasta anche Burton: “È fantastico ritrovare tutto il cast originale. L’aggiunta di cari amici e collaboratori di lunga data – Winona, Eva, Chris, Noah… – rende questa stagione ancora più speciale. Mi sento davvero molto fortunato”.

Un sodalizio storico

Ryder e Burton hanno già lavorato insieme in titoli cult come Edward mani di forbice (1990), Beetlejuice – Spiritello porcello, Frankenweenie e nel recente Beetlejuice Beetlejuice, che vede nel cast anche Jenna Ortega. Una collaborazione artistica che si rinnova dunque nel segno del gotico e dell’immaginario dark che ha reso celebre il regista.

Intanto la serie continua a macinare record: la seconda stagione ha debuttato su Netflix lo scorso anno diventando la quinta serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma, mentre la prima resta la più vista in assoluto tra le produzioni in inglese, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata.

Con nuove ombre, segreti e volti illustri, la terza stagione promette di riportare gli spettatori tra i corridoi della Nevermore Academy per un altro viaggio nel lato più ironicamente oscuro della famiglia Addams.

ANSA