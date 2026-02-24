Tito (PZ). Breve sosta dopo il carico, gli rubano 5mila euro di sigarette

Un furto lampo ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nel Potentino. Nella mattinata di lunedì 23 febbraio, un uomo di Balvano, titolare di una tabaccheria, aveva appena ritirato dal deposito fiscale di Tito Scalo un carico di sigarette destinato alla propria attività. Dopo aver sistemato nel furgone le stecche, per un valore complessivo di circa cinquemila euro, si è fermato a pochi metri di distanza per una breve sosta legata ad altre incombenze.

Al suo ritorno, la scoperta: lo sportellone del mezzo era stato forzato e il vano di carico completamente svuotato. Nessun rumore, nessun movimento sospetto, nessun segnale che potesse far presagire un’azione così rapida. Solo l’amara constatazione del furto.

L’uomo ha immediatamente allertato il 112 e sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Tito, che hanno avviato le indagini. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero aver ripreso l’intera scena, fornendo elementi utili per risalire agli autori. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero allontanati in pochi secondi a bordo di un’auto, forse dopo aver seguito e monitorato i movimenti del commerciante.

L’episodio, riportato dal portale d’informazione MelandroNews, riporta l’attenzione sui rischi legati ai trasporti di merce di valore e sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree industriali e di transito del Potentino.